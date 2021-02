Der in Landau ansässige Verein Silberstreif – gegen Altersarmut in Landau hat mit seiner Patenschaftsaktion einen Volltreffer gelandet. An die 70 Leute haben bereits ihr großes Herz bewiesen und unterstützen einen bedürftigen Senioren ein Jahr lang mit jeweils 25 Euro im Monat. Silberstreif betreut in Landau und im Kreis SÜW zwischen 120 und 150 Mitbürger über 60 Jahre, die in der Regel von einer kleinen Rente und Grundsicherung leben und sich kaum etwas extra leisten können. Zwar sind derzeit weder Friseur noch Kino drin, aber alle, die jeden Euro zählen müssen, freuen sich auch, wenn sie sich im Supermarkt mal etwas extra kaufen können – und sei es noch so unnötig.

Keinen Wasserkopf an Verwaltung

Seit der Veröffentlichung des Aufrufs in der RHEINPFALZ am 26. Januar steht bei der Silberstreif-Vorsitzenden Christine Baumann das Telefon nicht mehr still. „Es ist Wahnsinn“, sagt sie. Die Idee gefalle vielen, weil sie unkompliziert vor Ort ein gutes Werk tun könnten. Die Hilfe komme 1:1 an, weil sich die Helfer ehrenamtlich engagieren. „Wir haben keinen Wasserkopf an Verwaltung.“ Das überzeuge die Leute.

