Die Südpfalz erwacht zu neuem Leben. Die Menschen genießen das gute Wetter am Feiertag, schwingen sich aufs Rad, gehen wandern oder ein Eis essen. Besonders groß ist bei vielen die Freude darüber, dass sich so unkompliziert auch außer Haus wieder ein Schoppen trinken lässt oder man sich mit Familie oder Freunden zum Essen verabreden kann. Rechtzeitig zu Fronleichnam war auch im Kreis SÜW die Vorgabe gefallen, nur mit negativem Schnelltest auf der Terrasse eines Lokals Platz nehmen zu dürfen. Für die Polizei ließ sich der Feiertag recht gut an, wie ein Sprecher der Inspektion Landau gegen Mittag meinte. Es sei nicht mehr los als an vergleichbaren Sonntagen auch.