Der Edenkobener Bäckermeister Claus Becker versüßt Berliner mit grünem Zuckerguss, um am Tag der Kinderhospizarbeit auf die wichtige Arbeit auch in der Südpfalz hinzuweisen. Die ersten Exemplare waren schon vor zehn Uhr fast ausverkauft. „Kein Problem“, sagt Becker der RHEINPFALZ, „wir liefern nach.“ In der ersten Charge hat er 500 Berliner produziert. Die grünen Teile sind drei Tage lang in seinen sieben Filialen zu haben. Das Ambulante Hospizzentrum Südpfalz mit Sitz in Landau hat grüne Bänder und Luftballons verteilt, um so auf die Situation lebensgefährlich erkrankter Kinder, Jugendlicher und deren Familien aufmerksam zu machen. Unterstützt wird die Aktion in vielen Kommunen. So werden in den Abendstunden unter anderem die Festhalle Landau und die Rathäuser in Annweiler, Klingenmünster, Herxheim und Billigheim grün leuchten. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Hospizzentrum in Landau wird auch von Kirchengemeinden, Kindergärten und Vereinen wie der Landauer Running Company unterstützt. Das SWR-Fernsehen berücksichtigt den Dienst, den es seit 2020 für die Südpfalz gibt, um 19.30 Uhr in seiner Sendung „Aktuell Rheinland-Pfalz“.

Info



Weitere Informationen unter www.ambulantes-hospizzentrum-suedpfalz.de