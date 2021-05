Wahlkrimi in den USA: Nächtliche Parties mit Stars and Stripes waren wegen Corona abgesagt, aber auch in der Südpfalz haben Amerikaner gebannt die Präsidentschaftswahlen in den USA verfolgt. Manche sind schockiert und reiben sich verwundert die Augen über ihre Landsleute.

Gene Farris aus Eußerthal verfolgt den Wahlkrimi auf CNN. Er ist schockiert über die Ansage Trumps am Mittwochmorgen, die Auszählung stoppen und den Obersten Gerichtshof anrufen zu wollen: „Das ist dermaßen undemokratisch und sucht seinesgleichen.“ Dass der Präsident entgegen der meisten Wahlprognosen noch eine solche Aufholjagd hingelegt hat, führt er auf Trumps Wahlkampf bis ganz zuletzt zurück.

Offenbar sei es ihm besser als seinem demokratischen Herausforderer gelungen, seine Anhänger zu mobilisieren. Ein Großteil der Bevölkerung sei offenbar mit Trumps Politik zufrieden, „und das sind nicht alles völlige Idioten“, so Farris. „Er hat zumindest im Nahost-Prozess einiges in Bewegung gebracht“, erkennt er an, auch wenn es ihm leichter fallen würde, all das anzuführen, was der Republikaner falsch gemacht habe. Farris rechnet angesichts der in manchen Staaten denkbar knappen Ergebnisse auch nicht mit einem schnellen Gesamtergebnis.

„Viele Demokraten kennen ihr eigenes Volk nicht“

„Ich bin früh ins Bett gegangen“, sagt dagegen Chris Jarrett, amerikanischer Komponist und Pianist von Weltrang. Er verfolgt die Wahlen nur mit einem Auge – nicht, weil sie ihn nicht interessieren würden, sondern weil er fest damit rechnet, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Dabei stammt er ausgerechet aus dem Staat, den viele Beobachter für das Zünglein an der Waage hielten: Pennsylvania im Nordosten der USA. Dort könnte es in der Tat noch dauern, bis alle Wahlbriefe ausgezählt sind.

„Ich glaube, die Mehrheit in den USA will Trump, vor allem in den mittleren Staaten. Ich habe das Gefühl, dass viele unter den Demokraten das eigene Volk nicht kennen und sie die Situation falsch eingeschätzt haben“, sagt Jarrett, der seinem Land in den frühen 80er-Jahren den Rücken gekehrt hat und mit seiner Frau in Oberotterbach lebt. Die Demokraten würden die Schuld immer bei den anderen suchen – mal bei den Russen, mal in der Wahlkreisreform. „Wenn man die letzten vier Jahre anschaut, was es da alles an Verbrechen gegeben haben soll ...“

„Biden kein ernstzunehmender Gegner“

Jarrett ist überzeugt: „Beide Parteien arbeiten nicht mit koscheren Mitteln und schleudern mit Dreck.“ Die Demokraten hätten gegen Trump dieselben persönlichen Angriffe gefahren wie die Republikaner zuvor gegen Obama. „Wenn man regieren will, muss man einen Kandidaten finden, der etwas Neues anbietet. Mit Biden haben sie einfach keinen ernstzunehmenden Gegner aufgestellt.“ Mit seinen 77 Jahren wirke er genauso clownesk wie Trump. Und mit Kamala Harris als Vize habe er sich jemanden zur Seite geholt mit demselben Cliquen-Image wie Hillary Clinton: mit breitem Lächeln und Erfolg bei den Hausfrauen der Vorstädte, aber ohne Zugang und Verständnis für die breiten Massen. Trumps Erfolg sieht Jarrett als Dauerprotestwahl, weil die Demokraten keine vernünftige Sozialpolitik anböten.

„Und Trump hat mit seiner rücksichtslosen Politik ja auch Erfolg. Die Wirtschaft ist vor Corona gewachsen. Die meisten Menschen interessiert nicht, dass Trump eine komische Figur abgibt mit seinen orangenen Haaren.“ Die USA seien mehr ein Wirtschaftsunternehmen denn ein Staat, glaubt er. Und die meisten seiner Landsleute seien sehr selbstbezogen, interessierten sich kaum für andere Länder. Trump mit seinen unethischen Prinzipien sei da genau der Richtige.

Whatsapp-Nachrichten hin und her über den Großen Teich

Karla Quartuccio-Klüßendorf ist schockiert. „Ich habe einen Erdrutschsieg für Biden erwartet. Da habe ich wohl die Unterstützung für Trump total unterschätzt.“ Auch sie ist früh zu Bett gegangen. „Ich wollte stark genug sein für heute.“ Jetzt verfolgt sie die wechselnden Mehrheiten am Fernsehen. Sie stammt aus Wisconsin, einem der Swing-States, in dem sich Trump am Mittwochmorgen deutscher Zeit verfrüht zum Sieger ausrief. „Gerade ist der Staat wieder blau“, freut sich Quartuccio-Klüßendorf. Sie will die Hoffnung nicht aufgeben.

Seit 30 Jahren wohnt sie im Ausland, ihr Mann stammt aus Hamburg. Gemeinsam mit ihren drei inzwischen erwachsenen Töchtern kamen sie für die BASF viel in der Welt herum, lebten in Shanghai und Brüssel. 2012 hat sich das Paar in Edenkoben niedergelassen. Von den Töchtern, die alle in Großbritannien studiert haben, lebt eine in den USA, in Chicago. Oft gingen die Whatsapp-Nachrichten seit dem Morgen hin und her über den Großen Teich.

Für viele Familien ist die Politik eine Zerreißprobe

„Wir sind alle stolze Demokraten“, sagt Quartuccio-Klüßendorf über ihre Familie. Sie kann sich nur an zwei Onkel erinnern, die republikanisch gewählt hätten und mit denen es schwer gewesen sei zu diskutieren. „Ich habe das Glück, dass es in der engsten Familie keinen Streit gibt zwischen Demokraten und Republikanern.“ Politischer Zwist stelle derzeit viele Familien vor eine Zerreißprobe.

Sie selbst engagiert sich bei den Democrats Abroad. Vor allem kämpfe die Organisation für die Abschaffung einer Merkwürdigkeit in der amerikanischen Steuerpolitik. „Nordkorea und die USA sind die einzigen Länder, die ihre Staatsbürger doppelt besteuern.“ Schon einige Male hat sie mit Gleichgesinnten dagegen in Deutschland protestiert. Aber auch gegen die Politik Trumps ist die Gruppe mehrfach auf die Straße gegangen. Dass sie in Deutschland nicht wählen darf, solange sie die amerikanische Staatsbürgerschaft behält, empfindet sie als frustrierend. Immerhin zahle sie ja auch Steuern.

Bis 4 Uhr in der Nacht Wahlkrimi verfolgt

„Ich bin enttäuscht, dass so viele Menschen in Amerika nur an ihren eigenen Vorteil und kein bisschen global denken“, sagt Quartuccio-Klüßendorf. Der Umweltschutz, das Ausscheiden Amerikas aus der Weltgesundheitsorganisation, die internationalen Beziehungen – das alles spiele für die meisten anscheinend keine Rolle. „Trumps Anhänger agieren wie die Mitglieder eines Kults.“

„Mit meiner Stimme habe ich dazu beigetragen, dass die Demokraten in New Mexico gewonnen haben“, freut sich Dorothy Kennedy. Bis 4 Uhr in der Nacht hat sie den Wahlkrimi am Fernseher verfolgt, erzählt die Annweilerin. In Deutschland geboren, ging sie der Liebe wegen nach Amerika. Mit ihrem Mann, der bei der Luftwaffe war, lebte sie 20 Jahre überm Großen Teich. Nach dessen Tod kam sie vor 25 Jahren zurück nach Deutschland. „Aber solange meine Kinder und Enkel dort sind, behalte ich die amerikanische Staatsangehörigkeit.“ Auch wenn ihre Besuche in den vergangenen Jahren seltener wurden. „Ich komme mit der Dummheit des Volkes nicht zurecht.“

Wegen Trump Kontakt zu Freunden abgebrochen

Als vernünftiger Mensch könne man einen Präsidenten wie Trump nicht akzeptieren. Dass dieser so breite Unterstützung erfahre, resultiere aus einem Mangel an Bildung, Offenheit und Toleranz. Die Amerikaner seien sehr beeinflussbar und hätten schnell Vorurteile, so ihre Beobachtung. „Und sie lassen sich noch nicht mal von Tatsachen überzeugen“, ist sie fassungslos.

Sie habe sogar schon zu einigen langen Freunden den Kontakt abgebrochen, weil sie mit deren Überzeugung nicht klarkomme, berichtet sie. Der Großteil ihrer Bekannten gehöre allerdings dem demokratischen Lager an. „Ich komme aus einer Militär-Community, die war schon immer sehr bunt und offen“, sagt sie. In Deutschland hat sie im Tourismus gearbeitet, noch heute ist sie Gästeführerin in der Trifelsstadt. Nun hofft sie, dass Trump seine Ankündigung, die Wahl vom Obersten Gericht entscheiden zu lassen, nicht wahr macht. Oder wenn doch, „dass der Supreme Court nicht genauso korrupt wie er selbst ist“.

„Warten wir die vollständige Auszählung ab“

Eine andere Annweilerin mit US-Bezug hat die Wahlnacht quasi verschlafen, wie sie erzählt. Anna Botham-Edighoffer hat mit ihrem Mann, einem Australier, lange in New York gelebt. In den 1980er-Jahren arbeitete sie im UN-Hauptquartier, bevor sie für die Vereinten Nationen auf den Balkan, nach Afghanistan und Genf ging. Nach ihrer Pensionierung wollten die beiden eigentlich eine große Amerikareise machen, um Freunde zu besuchen. Aber diesen Plan hatten sie nach der Trump-Wahl über Bord geworfen. „Vielleicht unterm nächsten Präsidenten“, sagte sie damals.

Ob es diesmal wieder ein Demokrat wird? Botham-Edighoffer will die endgültigen Ergebnisse abwarten, die erst in einigen Tagen feststehen werden. Dass Trump bereits am Mittwochmorgen seinen angeblichen Wahlsieg verkündet, dass er gedroht habe, die Auszählung zu stoppen und den Obersten Gerichtshof anzurufen, das verschlage nicht nur europäischen Demokraten, sondern auch US-Journalisten den Atem, bemerkt sie. Aber jetzt „bleiben wir einfach mal gelassen und warten die vollständige Auszählung der Stimmen ab“.