Alexander Schweitzer wird rheinland-pfälzischer Superminister für Arbeit, Soziales, Digitalisierung und Transformation. Seinen Posten als Chef der SPD-Landtagsfraktion gibt der 47-Jährige ab, bleibt aber Landtagsabgeordneter für die Südliche Weinstraße. Wird der Bad Bergzaberner dafür sorgen, dass ein Glasfaseranschluss in jedem Haus zum Standard wird?

Das sei zumindest eines der großen Ziele der Digitalstrategie der Landesregierung, der er bald als Minister angehören wird, sagte Schweitzer am Mittwoch nach Bekanntwerden seines Wechsels der RHEINPFALZ. Flächendeckend schnelles Internet zu erreichen, lasse sich aber nicht kurzfristig umsetzen. Ein weiteres Ziel sei eine bessere Mobilfunkabdeckung. Dafür sei zwar der Bund zuständig, aber es müsse deutlich werden, dass Deutschland bei diesem Aspekt vielen anderen Ländern hinterherhinke. Gerade in der Pandemie sei deutlich geworden, wie wichtig mobiles Arbeiten sei. Dafür brauche es ein stabiles Netz.

Dass er Minister werden solle, habe sich erst nach der Landtagswahl abgezeichnet, sagte Schweitzer. „Ich hatte mich darauf eingestellt und auch darauf gefreut, Fraktionschef zu bleiben.“ In Vier-Augen-Gesprächen mit Malu Dreyer sei dann die Idee entstanden, dass er sich um Digitalisierung kümmern solle. „Und so ein Angebot der Ministerpräsidentin lehnt man nicht ab. Das ist immer eine Ehre“, so der Jurist, der mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Bad Bergzabern wohnt. Die Themen des neu zugeschnittenen Ressorts finde er faszinierend.

„Ich bin und bleibe Südpfälzer“

Aber was bedeutet eigentlich Transformation in diesem Fall? Es gehe um gewaltige Veränderungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft, die natürlich auch mit der Digitalisierung zusammenhängen, so Schweitzer. „Und das soll nicht einfach über uns kommen. Wir wollen das begleiten und gestalten“, so Schweitzer. Die Landesregierung wolle besonders kleine und mittlere Betriebe bei diesem Weg unterstützen, damit keiner hinten runterfalle. Auch für die Arbeitnehmer bedeuteten die Entwicklungen große Veränderungen, sie müssten ihr Wissen immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Deshalb freue er sich, dass sein künftiges Ministerium sich auch um das Thema Weiterbildung kümmern werde.

Schweitzer wird nicht zum ersten Mal Minister. Von 2013 bis 2014 leitete er das Sozialministerium. Zuvor war er Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Seit 2017 sitzt er im Bundesvorstand der Sozialdemokraten. Dass er trotz seines neuen Jobs an der Südlichen Weinstraße weiterhin präsent sein werde, das betont Schweitzer. „Darauf kann sich jeder verlassen. Ich bin und bleibe Südpfälzer. Und meine neue Aufgabe lässt sich damit wunderbar verbinden.“