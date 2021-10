Der Verein Südliche Weinstraße will den Menschen etwas Gutes tun, die auch mehr als zwei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal weiterhin im Ausnahmezustand sind. Der Verein bietet zusammen mit den Gastgebern der Südlichen Weinstraße eine kleine Auszeit für Betroffene der Flutkatastrophe an. „Immer wieder sprechen uns Betriebe an, die gerne helfen oder einen Beitrag leisten wollen, zum Beispiel durch eine kostenlose Auszeit für die von der Flut Betroffenen“, erläutert Landrat und Vereinsvorsitzender Dietmar Seefeldt. Diese Angebote sollen gebündelt und in Kooperation mit dem Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler an Betroffene der Flutkatastrophe verschenkt werden.

Für die meisten Flutopfer wird sich ein Urlaub erst 2022 realisieren lassen, weil sie davor noch ganz andere Sorgen haben. Da das Angebot und auch der Bedarf der Flutopfer sehr individuell sei, schlägt der Verein Gutscheine vor, die individuell und je nach Verfügbarkeit bis Ende 2022 eingelöst werden können.

Bis 15. Oktober melden

Jeder könne das geben, was er möchte: Ob Übernachtungen im Hotel, Privatzimmer oder einer Ferienwohnung, einen Restaurant-Gutschein, Eintrittskarten zu einem Freizeitangebot oder etwas anderes. Die Beschenkten setzten sich dann direkt mit den Spendern in Verbindung, um den Termin der Reise zu besprechen. Angebote können bis 15. Oktober unter www.suedlicheweinstrasse.de/auszeit gemeldet werden oder persönlich bei allen Büros für Tourismus der Südlichen Weinstraße.