Landau. In Landau werden Mülltonnen derzeit nicht mehr von Mitarbeitern der Firma Süd-Müll an die Sammelplätze gebracht. Die Firma hat Engpässe. Derweil unterstützen die Männer im Ahrtal die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe. Sie wurden zurückgerufen.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) bittet die Bürger um Verständnis, aber diese Leistung könne nicht von den eigenen Kräften aufgefangen werden. „Wir alle arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung für den Behälterservice“, betont Sandra Hilzendegen vom EWL. Der Behälterservice läuft aktuell nicht rund. Die Bürger seien zurecht verärgert, so Hilzendegen. Süd-Müll habe Kräfte aus dem Ahrtal zur Verstärkung in Landau wieder nach Hause geholt.

Die Firma kümmert sich darum, dass rund 2300 Landauer Abfalltonnen aus engen Straßen zu Sammelplätzen geschoben werden. Auch durch den krankheitsbedingten Ausfall von Mitarbeitenden beim beauftragten Dienstleister sei ein Engpass entstanden, heißt es. Sandra Hilzendegen bricht eine Lanze: „Wir stehen in engem Austausch mit Süd-Müll. Sie versuchen alles, um den personellen Ausfall zu kompensieren.“ Die Abteilungsleiterin bittet um Nachsicht und gegenseitige Unterstützung in dieser Lage, denn die Hilfsdienste in den Überflutungsgebieten waren für die Menschen dort sehr wichtig.

Info



Süd-Müll, Telefon 06341 13-8627.