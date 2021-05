Warum eine Glasfaserverkabelung in den Stadtdörfern sinnvoll ist, haben die Nußdorfer Ortsbeiräte am Dienstag am eigenen Leib erlebt: Immer wieder verschwanden während der Online-Sitzung einzelne Teilnehmer von den Bildschirmen, weil die Übertragung schwächelte. Ortsvorsteher Thorsten Sögding (CDU) hält die leistungsfähige Verkabelung, die derzeit vom Unternehmen Deutsche Glasfaser angeboten wird, für eine wichtige Stärkung der Infrastruktur. Er hat sich daher vom Ortsbeirat das Plazet geben lassen, auf Facebook und mit einem Flugblatt an alle Haushalte auf das Angebot aufmerksam machen zu dürfen. Das Unternehmen hat den 17. Juli als Termin genannt, bis zu dem 40 Prozent der Haushalte in allen Ortsteilen Vorverträge abgeschlossen haben müssen, damit die Verkabelung kommt.