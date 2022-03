Eine Initiative der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland lädt für Donnerstag, 31. März, ab 19 Uhr zu einem Austauschtreffen ins Foyer der Kirche St. Elisabeth in der Helmbachstraße 158 in Landau ein. Der „Ukraine-Treff“ soll vorerst an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat sein und hat den Austausch und die Vernetzung von ehrenamtlichen Helfern sowie Geflüchteten zum Ziel. „Wir wollen den Abend nutzen, um gemeinsam über die aktuelle Situation zu sprechen, einander zuzuhören und zu überlegen, wie durch Aktionen oder Begleitungen geholfen werden kann“, berichtet Georg Schmalz, Vorsitzender der Kreisgruppe Landau-SÜW der Landsmannschaft. Der Verein freut sich auch über Ukrainer, die schon länger in Landau wohnen und deshalb die Situation der Geflüchteten hier in der Stadt ganz besonders gut einschätzen können.