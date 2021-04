Die Arbeiten am Hochwasservorsorgekonzept für Landau gehen mit einer Ortsbegehung in Mörlheim weiter. Ziel des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) und eines Ingenieurbüros ist es, von Anliegern kritische Stellen zu erfahren, an denen es durch Starkregen schon zu Überschwemmungen gekommen ist. Treffpunkt ist am Donnerstag, 29. April, um 16 Uhr am Ortsvorsteherbüro in Mörlheim. Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 28. April, telefonisch beim EWL unter 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de. Außerdem können im Online-Portal www.hochwasser.landau.de auch lokale Erkenntnisse zu dem Thema eingetragen werden. Für den Rundgang muss man sich anmelden, und es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht.