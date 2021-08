Die Verbandsgemeinde Annweiler entwickelt derzeit ein Hochwasserschutzkonzept für die Gemeinden. Wie ist die Situation in Eußerthal? Dazu gibt es am Mittwoch, 11. August, eine Veranstaltung. Bei einem Rundgang durch den Ort soll die Gefährdungssituation betrachtet werden. Dies umfasst auch die Frage, was bei Extremhochwasser passieren kann und womit die Betroffenen zu rechnen haben. Zusammen mit den Bürgern sollen ortsspezifische Lösungen gefunden und die Eigenverantwortung soll gestärkt werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten werden.

Anmeldung



Wegen der wegen Corona nötigen Kontaktnachverfolgung bittet die Verbandsgemeinde-Verwaltung interessierte Bürger, sich per E-Mail an hpspies@annweiler.rlp.de oder unter Telefon 06346 301147 anzumelden.