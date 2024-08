Von Samstag, 31. August, bis Montag, 2. September, feiert die Wilgartswiesener Annexe Hofstätten Kerwe. In der kleinen Waldsiedlung ist übers Wochenende viel los rund um die Grillhütte. Der Fassanstich mit Freibier ist am Samstag um 19 Uhr. Danach gibt es Essen und Getränke. Die Bar „Highlands Inn“ öffnet um 22 Uhr. Am Sonntag gibt es Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr. Um 11 Uhr beginnt der Kerwegottesdienst unter Mitwirkung des Rinnthaler Chores. Ab 12 Uhr gibt es für Kinder eine Eselwanderung. Auch ein Karussell wartet auf die Kleinen. Ab 13 Uhr unterhält der Musikverein Wilgartswiesen die Besucher mit schönen Melodien. Am Montag klingt die Kerwe aus. Ab 18 Uhr gibt es Essen und Getränke.