An einer angemeldeten Demonstration aus dem Querdenkerspektrum am Samstag von 14.30 bis 16 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz haben 50 bis 100 Menschen teilgenommen. Das teilt die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Am Rand der Versammlung hätten mehrere Personen gestanden, die wohl der Versammlung zugerechnet werden könnten – rechnet man diese hinzu, kommt man auf die 100 Teilnehmer. Dabei gab es einen Zwischenfall: Drei Personen sind aus der Versammlung heraus auf zwei anwesende freie Pressevertreter zugegangen und haben die beiden direkt fotografiert. Das berichtet einer der beiden betroffenen Journalisten der RHEINPFALZ. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Da die Bilder auf dem Kanal der Querdenker Landau im sozialen Netzwerk Telegram veröffentlicht wurden, wird die Polizei Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz aufnehmen, teilt eine Sprecherin weiter mit. Die Namen der Beteiligten seien den Beamten bekannt. Bundesweit wird bei Querdenker-Demonstrationen von Übergriffen auf Pressevertreter und Einschüchterungsversuchen berichtet.