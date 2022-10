Wegen drei Kundgebungen war die Polizei am Samstag in Herxheim gefordert. Einzelne Personen nahmen an einer Versammlung im Bereich der Villa Wieser teil, welche unter dem Thema „Galerie der Aufklärung“ stand. Die Initiative „Omas gegen Rechts“ versammelte sich am Nachmittag vor dem Rathaus. Rund 35 Personen hatten sich ihrem Aufruf angeschlossen. 350 Menschen nahmen an einem Aufzug teil, der auf einer Strecke von mehr als fünf Kilometern durch den Ort führte und sich gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung richtete. Der Polizei lag eine Strafanzeige gegen einen Teilnehmer des Aufzugs wegen Beleidigung vor. Darüber hinaus hatte der Versammlungsleiter gegen eine Auflage verstoßen, da mehr Trommler dabei waren als gemeldet.