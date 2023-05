Mit dem Klostermarkt am Sonntag, 7. Mai, in Eußerthal startet das Trifelsland in die Festsaison 2023. Um 10 Uhr findet in der Zisterzienserkirche ein Festgottesdienst mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann zur Gründung des Zisterzienserklosters im Jahre 1147 statt, teilt das Tourismus-Büro mit. Rund um die Zisterzienserkirche verteilen sich von 11 bis 18 Uhr um die 30 Stände mit regionalen Produkten wie Fleisch, Käse, Honig, Öl, Gewürze, Senf, Obst, Säfte und Holzofenbrot. Auch Handwerkliches, Künstlerisches und Handgemachtes gibt es auf dem Markt. Daneben gibt es ein Ritterlager. Es gibt zum Beispiel auch mittelalterliche Stationenmusik mit Scurrilitas. Auch Bastel- und Spielangebote für Kinder sowie ein Streichelzoo gehören zum Programm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels telefonisch unter der Nummer 063462200 oder online unter www.trifelsland.de. und der E-Mail info@trifelsland.de.