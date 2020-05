Die Landauer Stadtbücherei wurde am ersten Tag nach der Wiederöffnung sehr gut besucht, teilt die Stadt mit. Mehr als 250 Nutzer haben die Bücherei besucht, um entliehene Bücher zurückzugeben und sich mit neuem „Lesefutter“ einzudecken – natürlich, wie es sich in Corona-Zeiten gehört, gestaffelt und in gebührendem Abstand. Die Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz darf derzeit nur von höchstens 15 Leseratten gleichzeitig betreten werden. Die Nutzer dürfen maximal eine halbe Stunde im Gebäude bleiben.