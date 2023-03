Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ärger im und um den Südpark. Immer wieder. Ordnungsamt und Polizei rücken aus, um Ruhestörer und andere Gruppen zum Schweigen zu bringen. Immer wieder. Doch es wird nichts festgestellt. Immer wieder. Eine Nacht sollte nun Aufklärung bringen.

Es ist an einem Freitag, 21 Uhr, als Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) in Begleitung von Mitarbeitern und Pressesprecherin Sandra Diehl den Park betritt. Er will die Lage selbst