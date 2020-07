In der Nacht auf Mittwoch meldeten Anwohner in Landau ruhestörenden Lärm durch mehrere grölende Personen auf dem Gehweg. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Leute bereits in ein Fahrzeug gestiegen und fuhren davon, berichtet die Polizei. Wenig später wurde der Wagen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige am Steuer derzeit keinen Führerschein hat. Da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Weil er die Polizisten auch noch beleidigte, hat er nun auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung am Hals.