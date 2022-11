Am Samstag, 19. November, öffnet der Ruhangomarkt in der Straße Im Justus von 13 bis 16 Uhr zu einem Sonderverkauf. Alle Abteilungen sind geöffnet, vor allem die Weihnachtsdeko-Abteilung wartet auf Kundschaft. Die Auswahl ist riesig, für jeden Geschmack ist etwas dabei, versichern die Betreiber. Auch Winterbekleidung, Spielsachen, Elektrogeräte, Kitsch und Kunst sind nach ihren Angaben im Angebot. Das Sozialkaufhaus, das gespendete Second-Hand-Ware zu günstigen Preisen anbietet und mit dem Erlös Partnerschaftsprojekte in Ruanda unterstützt, will der weniger wohlhabenden Bevölkerung in Zeiten hoher Inflation und massiv steigender Energiekosten alternative Einkaufsmöglichkeiten bieten. Die Betreiber registrieren, dass „unsere Kundschaft immer zahlreicher“ wird. Sie würden sich auch über neue Helfer freuen. „Kommen Sie einfach zum Schnuppern mal vorbei“, so die Mitteilung.