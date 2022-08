Der Freundeskreis Ruhango-Kigoma öffnet seinen Ruhango-Markt am Dienstag wieder. Dann werde es auch einen Sale-Verkauf in der Textil-Abteilung geben, zudem kündigt Dieter Feierabend für den Freundeskreis auch deutliche Preisreduzierungen in der Exklusiv-Abteilung an. Ab Donnerstag werden auch wieder Warenspenden angenommen. Der Verein hatte am 19. Juli mitgeteilt, den Markt wegen der Hitzewelle vorerst zu schließen.