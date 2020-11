Der Ruhango-Markt in Landau schließt wegen der Corona-Pandemie ab Dienstag, 10. November. Diese Entscheidung sei schweren Herzens zum Schutz der überwiegend älteren Mitarbeiter getroffen worden, teilte Dieter Feierabend für den Freundeskreis Ruhango-Kigoma-Landau am Mittwoch mit. Der Markt in der Straße Im Justus 4 ist ein Sozialkaufhaus, das gespendete Waren zu günstigen Preisen verkauft und mit dem Erlös Entwicklungshilfe-Projekte in Ruanda fördert. Er war bereits im Frühjahr aus demselben Grund von Mitte März bis in den Mai geschlossen. Der Freundeskreis will auf seiner Homepage freundeskreis-ruhango-kigoma.de informieren, wenn es weitergeht.