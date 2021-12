Der Landauer Ruhango-Markt, Im Justus 4, öffnet am Dienstag für dieses Jahr zum letzten Mal seine Verkaufsräume. Es gilt die 2G-Regel, sagt der Dieter Feierabend vom Freundeskreis Ruhango-Kigoma. Die Warenannahme ist für dieses Jahr geschlossen. 2022 öffnet der Markt wieder am 11. Januar; die Warenspenden-Annahme öffnet erst wieder am Donnerstag, den 20. Januar. Wegen der Menge an Kleiderspenden bitte das Team um Dorothee Kischkel nur modische Kleidung vorbei zu bringen, die man selbst auch kaufen würde.