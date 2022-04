Die Mitarbeiter des Ruhango-Marktes in Landau, Im Justus 4, öffnen ihren Markt wie schon an den beiden vergangenen Montagen auch am kommenden Montag von 15 bis 17 Uhr zusätzlich für Ukrainer, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich günstig mit Bekleidung, Kindersachen und Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Die bisherigen Aktionen wurden gut angenommen, berichtet Dieter Feierabend vom Vorstand des Trägervereins. Das Team um Dorothee Kischkel hat auch die Erlöse aus Sonderaktionen an Hilfsorganisationen für die Ukraine-Bevölkerung weitergegeben.