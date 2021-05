Der Freundeskreis Ruhango-Kigoma öffnet am Dienstag, 1. Juni, wieder seinen Markt Im Justus 4 in Landau. Während der coronabedingten Schließung sei einiges im Markt neu gestaltet worden, teilt der Verein mit. Die Elektroabteilung wurde um einen Medienraum erweitert, in dem CDs, DVDs und Schallplatten neu geordnet und übersichtlich angeboten werden. Außerdem gibt es ein neues Lampenangebot. In anderen Abteilungen wurde das Warenangebot übersichtlicher geordnet. Die Kleinmöbelabteilung wurde vergrößert.

Waren werden erst ab Donnerstag, 10. Juni, wieder angenommen. Die Mitarbeiter bitten darum, nicht allzu viele Dinge gleich am ersten Öffnungstag zu bringen, sondern auch die Folge-Donnerstage zu nutzen. Winterbekleidung wird nicht mehr angenommen. Die Warenspenden sollten in gutem Zustand sein und außerdem die Ansprüche an Verkaufsware erfüllen, so der Verein. Wer selbst nicht kaufen würde, was er abgibt, sollte die Sachen besser zum Müll geben.