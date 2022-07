Wegen der für die nächsten Tage angekündigten Hitzewelle hat sich der Freundeskreis Ruhango-Kigoma entschlossen, den Flohmarkt Im Justus 4 in Landau für einige Tage zu schließen. Das bedeutet, dass weder die Annahme am kommenden Donnerstag noch der Verkauf am Dienstag, 19. Juli, angeboten werden. Die hohen Temperaturen in der Halle seien den Mitarbeitern nicht zuzumuten, schreibt Dieter Feierabend vom Freundeskreis in einer Pressemitteilung.