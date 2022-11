Gute Nachrichten für Nahverkehrsfahrgäste: Der neue Landau-Takt ab 11. Dezember bindet die Stadtdörfer Arzheim, Wollmesheim und Mörzheim über ein Rufbussystem (VRN flexline genannt) an, das abends im gesamten Stadtbussystem genutzt werden kann. Weil dies ein sehr individuelles Angebot auf Abruf ist, bei dem Elektro-Großraum-Pkw eingesetzt werden, sollte ursprünglich ein „Qualitätszuschlag“ von einem Euro pro Fahrt für Dauerkarteninhaber und zwei Euro bei Einzelfahrscheinen erhoben werden. Doch davon rät der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) nun ab. Der Landau-Takt verzichtet bis mindestens September 2023, wahrscheinlich aber sogar dauerhaft auf diesen Preisaufschlag, wie jetzt der ÖPNV-Beauftragte Stefan Grewenig im Mobilitätsausschuss berichtete. Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens sollte mit der Extragebühr verhindert werden, dass sich Jugendliche mit Maxx-Ticket aus Jux in der Gegend herumfahren lassen. Zweitens müsste insbesondere für Jugendliche eine aufwendige Möglichkeit geschaffen werden, in den Fahrzeugen bar zu bezahlen, weil viele nicht über eine Kreditkarte zur Zahlung per App verfügen. Die Fahrer müssten also Wechselgeld vorhalten und Quittungen ausstellen, und der VRN müsste ständig mit den Fahrern abrechnen. Der Karlsruher Verkehrsverbund verzichtet auf die Zusatzgebühr für seine Rufbusse und hat dadurch keine Nachteile. Zudem lässt das Buchungssystem keine Rundfahrten zu und es erkennt, wenn Hin- und Rückfahrten kurz hintereinander gebucht werden sollen. So könnten Spaßfahrten rasch unterbunden werden. Außerdem würde der Zuschlag auch nicht zum angekündigten 49-Euro-Ticket passen.