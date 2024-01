Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Sommer können in Landau in Stadionatmosphäre genossen werden. Das Messegelände an der Marie-Curie-Straße verwandelt sich in eine Arena mit zusätzlichem Sandstrand. Es soll das größte Public Viewing in der Pfalz werden, für jeweils 6500 Zuschauer – bei freiem Eintritt. Beachpartys und zwei große Musikfestivals gibt es auch.