Der Serviceclub Round Table Deutschland organisiert Hilfskonvois in die Ukraine. „Derzeit sind bereits fünf Lastkraftwagen startklar. Die Lage ist noch sehr unübersichtlich, aber so viel wissen wir – der Bedarf an humanitärer Hilfe ist riesig“, erklärte der Präsident von Round Table 64 Südpfalz, Thomas Raff. Die beiden Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch unterstützen einen Spendenaufruf der örtlichen Serviceclubs von Round Table 64 Südpfalz und Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße. Sie haben gute Kontakte in die Ukraine, da sie jedes Jahr auch Weihnachtspäckchen-Konvois dorthin organisiere. Hilfe wird im Land selbst ebenso benötigt wie an den Grenzen zu den Nachbarländern. Gebraucht würden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel. „Wir haben mit den vor Ort Betroffenen abgestimmte Listen. Die benötigten Güter werden über die Round Table-Stiftung eingekauft und in die Grenzregionen nach Polen und Moldawien transportiert“, berichtete die Präsidentin von Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße, Kathrin Schmitt. Die Hilfsgüter werden in der Grenzregion abgeholt. In der Region Moldawien wird die Versorgung von Geflüchteten unterstützt.

Spenden für den Hilfskonvoi werden erbeten auf das Konto

Stiftung Round Table Deutschland bei der Bank für Sozialwirtschaft AG, IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954, BIC: BFSW DE33 MNZ, Verwendungszweck: „Konvoi“