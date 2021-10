Der Service-Club Round Table 64 Südpfalz hat wieder einen Adventskalender aufgelegt. Es ist die mittlerweile 15. Auflage mit einem vom Landauer Künstler Xaver Mayer gestalteten, winterlichen Motiv.

Aus Xaver Mayers Feder stammt auch die weihnachtliche Geschichte, die sich hinter den 24 Türchen verbirgt. Wie in den Vorjahren ist der Kalender mit einer Verlosung verbunden: Jeder der 5000 Kalender ist mit einer Nummer versehen und dient als Los. Zu gewinnen gibt es mehr als 500 Preise in einem Gesamtwert von gut 18.000 Euro. Der Club wird dabei von 64 Sponsoren unterstützt. Der Verkauf startet am Samstag, 29. Oktober. Darauf hat Florian Feierabend für Round Table hingewiesen.

Schon 170.000 Euro verteilt

„Der Verkaufserlös des Kalenders geht – lediglich um die Druckkosten gemindert – an verschiedene gemeinnützige Vereine und Institutionen in der Region, deren Arbeit wir seit vielen Jahren begleiten“, erklärt der Club-Präsident Marco Gerach. 14.500 Euro aus dem Erlös des letztjährigen Adventskalenders waren im Frühjahr während einer Benefiz-Weinprobe an Spendenempfänger wie den Kinderschutzbund, den Club Behinderter und ihre Freunde, die Kinder- und Jugendfarm oder auch die Tafel und die Terrine in Landau verteilt worden. „Insgesamt wurden seit Beginn des Projekts über 170.000 Euro ausgeschüttet“, so Stefan Marz, der Vorsitzende des Fördervereins Round Table Südpfalz.

Der Verkauf des Kalenders startet am Samstag ab 9 Uhr in der Landauer Innenstadt nur vor der Sparkasse auf dem Rathausplatz und vor dem Max-Slevogt-Gymnasium am alten Messplatz. Geplant ist ein Verkauf an jedem Samstag bis einschließlich 27. November. In den vergangenen Jahren waren die Kalender aber stets vor den letzten Verkaufsterminen ausverkauft. Am Samstag, 6. November, werden Xaver Mayer und der Schirmherr des Projektes, Oberbürgermeister Thomas Hirsch, ebenfalls beim Verkauf vor Ort sein. Mayer wird die Kalender auf Wunsch signieren.

Verkauf an Ständen und in Geschäften

Weitere Verkaufsstellen sind, so lange der Vorrat reicht, in Landau bei den Buchhandlungen Thalia und Trotzkopp, der Metzgerei Stephan Weisbrod, bei M66 und Der Brillenmacher, bei Benny’s Fitnessworld und der Praxis Soleil de Vie sowie in Bellheim bei der Reichling Haustechnik GmbH. Die Gewinnnummern aus der Verlosung werden im Advent jeden Tag unter www.rt64.de und unter www.antenne-landau.de veröffentlicht.