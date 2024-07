20.000 Euro haben die Mitglieder des Round Table 64 als Erlös aus dem Verkauf des 17. Landauer Adventskalenders und weiterer Charity-Aktionen an Vereine und Institutionen aus Landau und der Südpfalz ausgeschüttet.

In den vergangenen Jahren hat der Serviceclub Spenden in Höhe von über 220.000 Euro gesammelt und an soziale Organisationen in der Region übergeben. „Wir legen besonders großen Wert darauf, dass der Erlös Organisationen aus und in der Südpfalz zugute kommt“, unterstreicht Präsident Sven Grünenwald.

Dass diese Unterstützung auch ankommt, zeigte sich durch die Rückmeldungen während der Spendenübergabe. Während die Mittel beim Kinderschutzbund für die stark geforderten ehrenamtlichen Lernpaten an Grundschulen eingesetzt werden sollen, möchte der neue Leiter des Landauer Hospizes, Jorge Costa, das Geld nutzen, um das Leben im Hospiz familienfreundlicher zu gestalten.

Geld für Jugendfreizeiten

Michael Eberhart vom Kinder- und Jugenddorf Maria Regina in Silz schildert, dass die Spende zur Finanzierung von sonst nicht möglichen Jugendfreizeiten genutzt werden soll, die den Kindern große Freude bereiten. Christian Dawo vom Club Behinderter und ihrer Freunde Landau Südpfalz möchte die Spende für die regelmäßigen Clubabende nutzen, die von Ehrenamtlichen für über 80 Teilnehmer organisiert werden, inklusive Fahrdienst von und zur Veranstaltung.

Neben den bereits Genannten wurden auch bedacht: Landauer Tafel, Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege Südpfalz, Haus der Familie Landau, Terrine Landau, Silberstreif gegen Altersarmut in Landau, Ambulanter Hospizdienst Windspiel Landau, Kinder- und Jugendfarm Landau und die Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Oberotterbach, Bananenflankenliga Südpfalz.