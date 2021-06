Zwei Leichtverletzte und rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Max-Planck-Straße/Ecke Ärztezentrum. Weil eine 26 Jahre alte Fahrerin eine rote Ampel missachtete, kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem Wagen eines 76 Jahre alten Mannes. Das teilte die Polizei in Landau mit. Beide Fahrer wurden zur Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.