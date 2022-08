Das Deutsche Rote Kreuz ruft zu Blutspenden in Mörlheim auf. Es gebe, wie meist in der Hauptferienzeit, bundesweit eine kritischen Versorgungslage. Teilweise seien die Vorräte so knapp, dass sie nur für einen Tag ausreichten anstelle der angestrebten vier bis fünf Tage. Ein Blutkonserven-Notstand in Rheinland-Pfalz und dem Saarland könne nur durch eine erhöhte Spendenbereitschaft in der Region abgewendet werden.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Lebensjahr bis einen Tag vor dem 76. Geburtstag. Erstspender dürfen nicht älter als 68 Jahre sein. Zur Blutspende mitzubringen ist der Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Weiterhin besteht Maskenpflicht (OP- oder FFP2 Maske) und Terminreservierungspflicht. Terminreservierungen sind möglich im Netz unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder die Hotline 0800 1194911.

Die nächsten Blutspendetermine in der Nähe sind am Donnerstag, 4. August, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Mörlheim, Mörlheimer Hauptstraße 17, und am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. August, von 10 bis 16 Uhr im Blutspendemobil in Landau, Alter Messplatz.