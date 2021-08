Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben Rettungs- und Hilfskräfte aller Sparten vor Ort geholfen, die größte Not zu lindern und das Chaos zu beherrschen – auch das DRK Landau. Dabei hatte schon die Corona-Pandemie den Helfern viel abverlangt.

Landau hilft dem Ahrtal: Seit dem Abend des 15. Juli sind Tausende Rettungskräfte aus der ganzen Bundesrepublik in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten im Einsatz – so auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK Landau. 35 Einsatzkräfte waren in den vergangenen Wochen im besonders schwer betroffenen Ahrtal, um bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu unterstützen. Nach rund einem Monat zieht der Kreisverband Bilanz: Bisher wurden bei 13 Einsätzen mehr als 1800 Stunden ehrenamtliche Arbeit erbracht.

150 Feldbetten ausgegeben

Das DRK Landau war unter anderem mit einem Rettungswagen zur Unterstützung des dortigen Rettungsdiensts und zur sanitätsdienstlichen Versorgung der Einsatzkräfte vor Ort, war mit Führungspersonal in der Technischen Einsatzleitung vertreten und übernahm für mehrere Tage die Leitung für den Abschnitt Ahrtal. Ebenfalls vor Ort im Einsatz ist das Landauer Kreisauskunftsbüro, das bei der Registrierung von Helfern sowie bei der Suche nach Vermissten hilft. Auch an den Betreuungsstellen hat das DRK Landau unterstützt, und das nicht nur mit Personal. Es hat 800 Hygienesets, 150 Feldbetten und rund 4000 Decken und Laken zur Versorgung der Bevölkerung beigesteuert.

Kreisbereitschaftsleiter Michael Mund, der selbst viele Tage im Ahrtal im Einsatz war, betont, welch großer Kraftakt die vergangenen Wochen für das DRK Landau waren. „Bereits im vergangenen Jahr haben unsere Mitglieder rund 18.700 Stunden ehrenamtliche Arbeit erbracht – davon allein rund 3500 bei Corona-Einsätzen wie etwa im Testzentrum, beim Aufbau des Notkrankenhauses (Anmerkung der Redaktion: in der Integrierten Gesamtschule) oder bei der Technischen Einsatzleitung im gemeinsamen Katastrophenschutzstab von Stadt und Kreis.“

Ständig im Impfzentrum präsent

Auch in diesem Jahr wurde es nicht weniger: Seit Eröffnung des Landesimpfzentrums im Februar stellt das DRK Landau den Sanitätsdienst, und es kamen auch noch weitere Stunden für Testungen und für den Einsatz in den mobilen Impfteams hinzu, berichtete Mund. „Die zusätzlichen Einsätze in den Hochwassergebieten haben uns als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sehr gefordert und werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur aufgrund der wirklich arbeitsintensiven Wochen, sondern vor allem auch wegen der einprägsamen Erlebnisse vor Ort“, sagt der Kreisbereitschaftsleiter.

Die Corona-Krise habe in den vergangenen Monaten eindrücklich vor Augen geführt, wie wichtig das gute Miteinander in der Gesellschaft zur Bewältigung einer Krise sei und welch großen Stellenwert dabei das Ehrenamt habe, betonte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch in seiner Funktion als Präsident des DRK Landau. „Auch die Hochwasserkatastrophe im Norden des Landes zeigt, dass wir eine so große Herausforderung nur gemeinsam und vor allem nur mit Unterstützung von Menschen wie unseren Helferinnen und Helfern des DRK Landau meistern können, die sich unermüdlich engagieren und sich zum Wohle und zum Schutz der Allgemeinheit selbst zurücknehmen.“

Die Arbeit geht weiter

Auch nach etwa einem Monat ist der Einsatz für das DRK Landau im Ahrtal noch nicht beendet. Weiterhin sind Helferinnen und Helfer zur Unterstützung des Regelrettungsdienstes, zur Absicherung der Einsatzkräfte sowie für die medizinische Versorgung der Bevölkerung vor Ort.

Info

Nähere Informationen zur Arbeit des DRK Landau finden sich unter www.drk-landau.de.