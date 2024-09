Die Polizei hat am Donnerstag bei einem Geschwisterpaar aus Annweiler umfangreiches Diebesgut – unter anderem das in Klingenmünster verschwundene FCK-Maskottchen aus Stein – sichergestellt. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein Annweilerer die Polizei am Donnerstag verständigt, da ihm das Maskottchen von einem fliegenden Händler zum Kauf angeboten wurde. Der Mann hatte zuvor von dem Diebstahl in der RHEINPFALZ gelesen. Die Beamten konnten den Händler nicht mehr vor Ort antreffen, aber ihn später am Tag in Annweiler kontrollieren. Bei der anschließenden Durchsuchungen bei dem 56-Jährigen aus Annweiler und seiner ebenfalls verdächtigen 51-jährigen Schwester konnte die gestohlene Steinfigur aufgefunden und sichergestellt werden. Bei den beiden Verdächtigen wurde zudem zahlreiches anderes Diebesgut aufgefunden, informiert die Polizei weiter. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Der Steinteufel soll in den nächsten Tagen den Besitzern wieder zurückgegeben werden.