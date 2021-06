Die Landauer Polizei bittet um Hinweise auf einen roten Golf mit Germersheimer Kennzeichen. Der Wagen soll am Samstag zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Charles-de-Gaulle-Straße in Landau beim rückwärts Ausparken gegen die Beifahrertür eines geparkten Fahrzeuges gestoßen sein. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, sei der Verursacher davongefahren. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06341 2870.