Eine unbekannter Autofahrer hat im Vorbeifahren eine Hauswand in Rhodt beschädigt und einen Schaden von mindestens 3000 Euro verursacht. Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag. Vor Ort wurden laut Polizei Fahrzeugteile gefunden, die einem roten Auto der Marke Fiat zugeordnet werden konnten. Wer kann Hinweise zu einem roten Fiat mit beschädigtem linken Außenspiegel geben oder hat in der besagten Nacht etwas mitbekommen? Um Rückmeldung an die Polizeiinspektion Edenkoben wird gebeten.