Der menschengemachte Klimawandel ist mit voller Wucht in den Wäldern angekommen. Dieses Themas hat sich der Rotary Club Landau angenommen. Bei seinem Sommercamp haben junge Teilnehmer aus aller Welt im Wald bei Annweiler Hand angelegt.

Die Heranwachsenden aus Taiwan, Indien, Brasilien, Kroatien, Rumänien, Ungarn, Italien, der Türkei und Ukraine pflanzten gemeinsam mit dem Forstamt Annweiler kleine Buchen, Tannen und Edelkastanien an ausgewählten Stellen. Denn Vielfalt helfe dem durch Hitze, Dürre und Borkenkäfer gefährdeten Nadelwald am besten, sich dem Klimawandel anzupassen, erfuhren die Teilnehmer. Denn Vielfalt in Baumarten, Waldstrukturen, Entwicklungsstadien und Genetik bedeute Risikostreuung.