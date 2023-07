Der Landauer Rotary Club hat Vereinen und Initiativen rund 10.000 Euro gespendet. An wen die Spenden gingen und warum diese Initiativen unterstützt wurden.

Das sommerliche Ambiente des Geilweilerhofes sei wie gemalt gewesen für die Würdigung all jener Menschen, die im Laufe des zurückliegenden Jahres vom Rotary Club mit Spenden in Höhe von 10.000 Euro für ihr soziales Engagement unterstützt worden seien. Das teilt Stefan Asam für den Club mit. Unter den Empfängern war die Landauer Terrine. Sie versorgt Bedürftige mit kostenlosem Frühstück, sehr preisgünstigem, frisch gekochtem Mittagessen und biete zudem Raum für Begegnung und Austausch, heißt es in der Mitteilung.

Der Landauer Schwimm- und Sportclub (SSC) leiste vorbildliche Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und verstehe sich zudem als Schutzraum, in dem sich Kinder einfach wohl fühlen könnten, so der Rotary Club.

Kinder gefördert

Ebenfalls um Minderjährige kümmere sich die Kinderkantorei der protestantischen Stiftskirchengemeinde. 67 Kinder, vom Vorschulalter bis zur vierten Klasse, seien dort derzeit in drei Chören aktiv, berichtet Leiterin Susanne Roth-Schmidt. Derzeit werde an dem Musical König David gearbeitet, das am 16. Juli aufgeführt werden soll.

Die Freunde der Stadtbibliothek nahmen die Spende des Rotary Clubs ebenfalls entgegen. Sie engagierten sich im Projekt „Landauer Lesesommer“, das vor allem bei Kindern die Lust am Lesen fördere.

Als „besonders beeindruckenden Moment“ bezeichnet Asam die Spendenübergabe im Wert von 4000 Euro an das Ehepaar Seibel für dessen soziales Engagement im kenianischen Ukunda. Der Aufbau einer Schule sei der Anfang des Einsatzes in Afrika gewesen. Es sei eine Schuhfabrik gefolgt, in der vor allem alleinerziehende Frauen beschäftigt seien – zu existenzsichernden Löhnen und mit sozialer Absicherung, so der Rotary Club. Aktuell werde vor Ort eine Gesundheitsstation einschließlich Geburtsstation errichtet, berichtet Asam weiter.

Schutzengel des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl, die durch den Künstler Karl-Heinz Zwick aus Gräfenhausen in Szene gesetzt wurden, wurden zugunsten der Kinderhospizarbeit in der Südpfalz sowie des Vereins Kinderrechte Afrika verkauft.