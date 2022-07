Renate Radon ist seit Anfang Juli die erste Frau an der Spitze des Rotary-Clubs Landau. Sie übernahm das Amt von Nicolai Danne. Der berichtete, dass sich die Landauer Rotarier trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl engagierten. Besonders lag ihm dabei die Hilfe für die Opfer der verheerenden Flutkatastrophe an der Ahr am Herzen. Renate Radon formulierte die thematischen Schwerpunkte ihrer Präsidentschaft: Sie will aufzeigen, wie mit wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Innovationskraft die Gesellschaft vom morgen gestaltet werden kann. Dies anhand dreier Beispiele aus dem regionalen Umfeld: Pharmazeutik, Chipindustrie und Philosophie. Zudem will Radon gemeinsam mit dem Club Initiativen junger Menschen fördern, die maßgeblich zu einer positiven Zukunftsgestaltung beitragen. Sie freue sich auf die Herausforderungen des Präsidentenamts und blicke bereits mit großer Vorfreude auf die Rotary Aktion „Summer Camp“, bei der rund 25 Jugendliche aus aller Welt ihre Sommerferien in der Pfalz verbringen.