„Das sind ja tolle, sehr schöne Nachrichten“, freute sich Artur Hackert, Vorsitzender der Terrine Landau, als er erfuhr, dass der Rotary Club Landau auch in diesem Jahr wieder 1750 Euro zur Verfügung stellt, um die Weihnachtstütenaktion der Terrine zu unterstützen. So konnten Hackert und Club-Präsidentin Renate Radon am 23. Dezember die mit Lebensmitteln und Einkaufsgutscheinen bestückten Tüten an besonders bedürftige Mitmenschen übergeben. „Gerade in diesem Jahr wird uns besonders bewusst, wie wichtig Solidarität, Gemeinsinn und Nächstenliebe ist“, sagte Renate Radon. „Wir sind dankbar, dass wir Weihnachten in Frieden und Freiheit feiern dürfen.“ Anders als bei anderen Tafeln in Deutschland kann die Landauer Einrichtung die Nachfrage noch befriedigen, wie Hackert sagte. Jede Woche werden an drei Tagen zwischen 40 und 50 Personen versorgt. Das sind circa 6000 Essen pro Jahr.