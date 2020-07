Die Allee aus Rosskastanien in der Straße Zum Queichanger in Queichheim müssen zurückgeschnitten werden. Wie die Stadtverwaltung Landau mitteilt, beginnen die Baumpflegearbeiten am Donnerstag, 30. Juli. Die Arbeiten dauern rund eine Woche; die Straße wird jeweils halbseitig gesperrt.

Die Grünflächenabteilung verweist darauf, dass die Rosskastanien an der Ostseite der Straße schon recht alt sind und viele Stämme Fäulnis aufweisen beziehungsweise innen hohl sind. Die Kastanien seien vor einigen Jahren bereits stark eingekürzt worden. Eine aktuelle Untersuchung habe ergeben, dass die nachgewachsenen Erneuerungstriebe zu lang seien und die Statik der Bäume beeinträchtigten. Laut Verwaltung müssen die Bäume, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, teils stark zurückgeschnitten werden.

„Kroneneinkürzungen von bis zu vier Metern sind stellenweise nötig, damit die Bäume kleiner und kompakter werden. Dadurch wird die Windangriffsfläche deutlich verringert und die Bäume sind gegen Stürme besser gewappnet“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Allee sei ein Naturdenkmal und solle möglichst lange erhalten bleiben.