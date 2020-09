Wegen Corona sind fast alle Veranstaltungen abgesagt worden – auch die Hans-Rosenthal-Gala. Der Verein Aktion Hilfe in Not, der die Gala am 4. April in Landau veranstalten wollte, teilt mit, dass ab sofort die bei der RHEINPFALZ erworbenen Eintrittskarten bei allen aktuell geöffneten RHEINPFALZ-Geschäftsstellen zurückgegeben werden können. Kartenbesitzer sollen in den nächsten Tagen ihre Tickets unter Angabe von Namen, Adresse und Bankverbindung (Iban) in der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle abgeben oder per Post an DIE RHEINPFALZ (Ostbahnstraße 12, 76829 Landau) senden. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche Karten für die abgesagte Veranstaltung ihre Gültigkeit verlieren, sofern diese nicht zurückgegeben werden.