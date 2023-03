Die Vorfreude auf den Start in den Uferschen Höfen in Landau ist groß bei Fina Gualda Alonso. Die Floristin hat in der Theaterstraße 17 im ehemaligen Unverpackt-Laden einen Pop-up-Store und macht sich so mit den Landauern schon einmal bekannt. „Rosenrot“ heißt ihr Blumenladen, mit dem sie Ende Mai umziehen wird. Seit 30 Jahren lebt die im spanischen Granada geborene 50-Jährige in Deutschland. 15 Jahre lang war sie an der Nahe heimisch, hatte in Bad Kreuznach eine Werkstatt und war auch auf dem Wochenmarkt vertreten. Heute sagt sie: „Mir geht das Herz auf, wenn ich die Pfälzer Berge sehe.“ Sie hat es in die Pfalz verschlagen, weil ihr Mann von hier stammt. Am liebsten arbeitet die Floristin mit Materialien aus der Natur. „Ob Holz, Filz, Papier oder Draht – vor mir ist nichts sicher“, sagt sie. Zurzeit arbeitet sie mit Weiden und bietet auch Kurse an.