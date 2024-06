Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Noch bis 22. Juni können Kunstliebhaber und Blumenfreunde am Geschenk von Martin Lorenz partizipieren. Getreu dem Motto „Happy Birthday Landau – für dich soll’s rote Rosen regnen“ hat der Künstler der Stadt Landau aus Anlass der Verleihung der Stadtrecht vor 750 Jahren 750 Rosen beschert. Getrocknet, mit Wachs und Papier konserviert, hängen die gespendeten Schönheiten Kopf über an Nylonfäden in der Stadtbibliothek in Landau. Die Installation war seit Anfang Mai ausgestellt. Seit einigen Tagen werden die Rosen zum Mindestwert von einem Euro je Stück feilgeboten. Der Erlös ist für die Jugendarbeit der Bibliothek bestimmt. Leiterin Amelie Löhlein berichtet, es sei schon eine sehr erfreuliche Summe zusammengekommen. Wer noch Rosen „pflücken“ möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten der Bib am Montag und Dienstag von 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr tun.