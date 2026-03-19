Aufgrund anhaltender Blüte und bestem Frühlingswetter lädt die Stadt Edenkoben mit einem Zusatzwochenende zum großen Mandelblüten-Finale ein.

Wie die Edenkobener Winzer GbR, die das Event organisiert, mitteilt, öffnet die beliebte Mandelmeile auch am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, ihre Pforten. Die Mandelblüte in der Pfalz zeige sich in diesem Jahr von ihrer ausdauerndsten Seite, heißt es, und auch die gute Wetterprognose spiele den Veranstaltern in die Karten. Bereits an den vergangenen zwei Wochenenden hatten Tausende Besucher das „rosa Frühlingserwachen“ gefeiert.

Entlang der drei Kilometer langen Mandelbaumallee in der Villastraße erwartet Besucher ein Frühlingspanorama. Gäste können historische Wahrzeichen wie das Schloss Villa Ludwigshöhe, das Hambacher Schloss und das Friedensdenkmal bewundern. Zwischen dem Fritz-Claus-Weg und den Tennisplätzen verwandelt sich die Allee in eine Genussmeile. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren acht Weingüter und die Gaumenfreunde regionale Weine und Sekte. Verschiedene Stände bieten kulinarische Spezialitäten an, während die Bewirtung am Waldrand vom Tennisverein übernommen wird. Der Veranstalter verweist ein weiteres Mal auf den Shuttle-Service, der den Bahnhof Edenkoben mit dem Festgelände verbindet. Die Villastraße ist für den Verkehr gesperrt, Umleitungen und Parkflächen sind ausgewiesen.