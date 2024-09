Die Vertreter der Geschäftsführung der Ronal GmbH und des Betriebsrats haben am Freitag einen Interessenausgleich und Sozialplan unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen mit. Die Vereinbarung gibt den von der Standortschließung des Radherstellers betroffenen Mitarbeitern die Möglichkeit, am 31. März, beziehungsweise am 30. April 2025 in eine Transfer- und Qualifizierungsgesellschaft zu wechseln. Ferner erhalten sie eine zusätzliche Abfindung. Damit sei es gelungen, die Schließung des Standortes in Landau möglichst sozialverträglich zu gestalten, kommentierte Geschäftsführer Matthias Bayer laut der Mitteilung. Der Generalbevollmächtigte von Ronal, Michael Rothhaß, ergänzt, Ronal werde das Transferkurzarbeitergeld auf 80 und 87 Prozent des zuletzt gezahlten Nettomonatsentgelts aufstocken. Auch der Betriebsrat sei stolz und froh darüber, eine sehr gute Lösung gefunden zu haben, wird deren Vorsitzende Lisa Herrmann zitiert. Ronal beschäftigt in Landau rund 500 Mitarbeiter und ist seit Jahren defizitär.