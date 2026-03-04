Die Firma Cain International ist der Käufer des frühen Ronal-Geländes in Mörlheim – und sie entwickelt dieses zusammen mit der Firma Nvelop Real Estate. Das haben mehrere Quellen unabhängig voneinander der RHEINPFALZ bestätigt – eine offizielle Bestätigung gibt es hingegen nicht. Eine Anfrage vom Montag an Nvelop blieb bislang unbeantwortet.

Die mit Hauptsitz in London residierende Firma Cain hat bereits im März 2025 eine Pressemitteilung herausgegeben, in der der Erwerb eines erstklassigen, 86.000 Quadratmeter großen, brachliegenden Geländes in der Region Rhein-Neckar bekannt gegeben wurde. In einer Region, in der rund 146.000 Unternehmen ansässig seien und die ein zentraler Standort für Deutschlands Ingenieur- und Pharmaindustrie sei. Der Mitteilung zufolge soll eine 57.000 Quadratmeter große Logistikfläche entstehen. Der Baubeginn ist für Mitte 2026 vorgesehen, die Fertigstellung des Projekts für 2027. In der vergangenen Woche hat der Abriss der Ronal-Gebäude begonnen.

Cain International ist eigenen Angaben zufolge ein alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Immobilieninvestmentlösungen spezialisiert hat. Nvelop teilt über sich mit, ein spezialisiertes Unternehmen, Entwickler, Investor und Verwalter von Logistik-, Industrie- und Rechenzentren-Eigentum in Europa zu sein. Es entwickele Objekte, die das Wachstum der digitalen Wirtschaft unterstützten und die Veränderungen in der Arbeitsweise, beim Einkauf von Gütern und der Nutzung von Daten widerspiegelten.