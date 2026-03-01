Die Bagger sind unterwegs: Seit Donnerstag werden die Gebäude auf dem früheren Ronal-Gelände im Mörlheimer Gewerbegebiet abgerissen. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll dort ein großes Logistikzentrum entstehen. Ronal teilt auf Anfrage mit, das Gelände bereits im vergangenen Herbst verkauft zu haben. Wer der neue Eigentümer ist, ist öffentlich noch nicht bekannt.

Ronal hatte 500 Mitarbeiter in Landau

Der Schweizer Radhersteller Ronal hat seinen Produktionsstandort im vergangenen Jahr geschlossen. Grund war laut einer Mitteilung von Ronal aus dem April 2024, dass die Produktion in Landau seit Jahren defizitär sei und auch nicht rentabel zu gestalten sein werde. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten rund 500 Menschen an diesem Standort für das Unternehmen.

Die Krise der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer zeigt sich auch in der Südpfalz – nicht nur bei Ronal. Auch bei anderen Betrieben wie APL, Tenneco in Edenkoben, Eberspächer in Herxheim oder Faurecia in Hagenbach sind in der jüngeren Vergangenheit Hunderte Arbeitsplätze weggefallen.