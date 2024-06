Die angekündigte Schließung des Landauer Ronal-Werks kommenden März macht Beschäftigte wütend. Viele wollen sich dagegen wehren. Das bringen sie mit roten Beppern deutlich zum Ausdruck an einem gemeinsamen Infostand vom Betriebsrat und der IG Metall. Diese hätten sich zusammengeschlossen, um das Bestmögliche für Mitarbeitende rauszuholen, so Betriebsratsvorsitzende Lisa Herrmann. Mithilfe eines Rechtsanwalts und eines Sachverständigen wollen sie prüfen lassen, ob sich an dem Standort möglicherweise eine Teilproduktion lohnt. „Wir sind fassungslos und verärgert“, erzählen zwei Mitarbeiterinnen. Nach über 30 Jahren Betriebstreue solle der Arbeitgeber sie wenigstens bei der Weitervermittlung unterstützen. Einen neuen Arbeitsplatz hätten sie noch nicht in Aussicht. Sie und viele andere Kollegen möchten jetzt der IG Metall beitreten. Gewerkschafter Michael Knopp sagt: „Wenn sich die Beschäftigten wehren wollen, greifen wir das auf und führen entsprechende Aktionen durch.“ Am Montag stehen Gewerkschafter und Betriebsräte nochmal von 6 bis 8 und 12 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Werks für Fragen bereit.