Im Kino digital im Hohenstaufensaal in Annweiler wird am Mittwoch, 5. Oktober, der Film „Romys Salon“ gezeigt. Hintergrund ist das 13. Europäische Filmfestival der Generationen. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr . Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Koordinator ihr Seniorenbeauftragter. Im Anschluss an die Vorführung besteht Gelegenheit zum Gespräch mit Bürgermeister Christian Burkhart und dem Seniorenbeauftragten Günter Magin, teilt die Verwaltung mit. Kontakt: Günter Magin: 06346 9898955 sowie 0160 835 2919 oder per Mail unter guenter.magin@gmx.de bzw. seniorenbeauftragter@annweiler.rlp.de.